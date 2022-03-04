Нарышкин: для России нынешняя ситуация не "холодная", а вполне "горячая" война с Западом

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация для России - это вполне "горячая" война с Западом, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Западные политики и комментаторы любят называть про­исходящее "новой холодной войной". Как представляется, исто­рические параллели здесь не вполне уместны. Хотя бы потому, что во второй половине XX века Россия билась с Западом на дальних подступах, а теперь война подошла к самым границам нашей Родины. Так что для нас она уже точно не "холодная", а вполне "горячая", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.