Создатель двигателя РД-180 отреагировал на санкции «Роскосмоса» и вспомнил Маска

Создатель РД-180 Каторгин оценил санкции словами «у них есть Илон Маск со своими ракетами»

Создатель двигателя РД-180, конструктор и академик Российской академии наук (РАН) Борис Каторгин, в беседе с изданием NEWS.ru отреагировал на санкции «Роскосмоса», введенные в отношении США, и вспомнил главу SpaceX Илона Маска.

По его словам, Россия продала США 120 двигателей РД-180, на чем заработала около 3 миллиардов долларов. «Мы продавали железо, задействовали производство, металлургию, очень выгодная сделка, короче говоря. Ее просто так прекращать не стоило бы, а политические козни будут всегда — черт с ними», — сказал Каторгин.

По его мнению, «космонавтика должна быть вне политики», а «чистой альтернативы РД-180 в США быстро не найдут, даже если захотят». «Но у них есть Илон Маск со своими ракетами, они слабее наших по характеристикам, но они летают и будут летать», — добавил академик.

Согласно Каторгину, двигатели РД-180 «никакая другая страна, кроме России, теперь не возьмет, так как для их применения необходима соответствующая сверхтяжелая ракета-носитель и создание целой отрасли».

Ранее «Роскосмос» ввел санкции против США, предусматривающие запрет на поставку российских двигателей для американских ракет.