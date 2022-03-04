«Росатом» завершил монтаж основных компонентов реакторной установки на строящемся энергоблоке турецкой АЭС

В реакторном отделении энергоблока № 1 АЭС «Аккую» завершена установка компонентов основного оборудования реакторной установки.

Наряду с корпусом атомного реактора, смонтированным в 2021 году, в здании реактора установлены в проектное положение корпуса главных циркуляционных насосов агрегатов (ГЦНА), гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) и парогенераторы. В зону монтажа также поданы блоки главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), укрупнительная сборка которых производилась в специально оборудованном цехе на территории площадки строительства АЭС.

Монтаж оборудования проводится при помощи тяжелого гусеничного крана Liebherr LR 13000 с использованием технологии Open Top, когда оборудование подается через открытый верх цилиндрической части здания реактора. «Установив парогенераторы, мы еще на шаг приблизились к ключевому событию сооружения первого энергоблока – сварке главного циркуляционного трубопровода, по которому будет циркулировать теплоноситель первого контура. Строителям предстоит оборудовать так называемую зону чистого монтажа.

В Росатоме сообщили, что во время сварки ГЦТ обеспечивается чистота помещений, качество и влажность воздуха, так как к качеству сварных соединений ГЦТ предъявляются самые строгие требования», – отметил первый заместитель генерального директора АО «Аккую Нуклеар» – директор строящейся АЭС Сергей Буцких.