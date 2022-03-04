Фрегат Тихоокеанского флота уничтожил в Охотском море бомбардировщик "противника" в ходе учений

Петропавловск-Камчатский. 3 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника в Охотском море, сообщает в четверг пресс-служба ТОФ.

"По легенде учения средствами противовоздушной обороны (ПВО) корабля был обнаружен бомбардировщик условного противника на подлете к району выполнения поставленных задач", - говорится в сообщении.

Расчеты ПВО фрегата "Маршал Шапошников" своевременно обнаружили, идентифицировали и взяли на сопровождение самолет условного противника. При подлете цели в зону поражения экипаж корабля условно уничтожил ее средствами противовоздушной обороны.

"Тренировка была проведена в соответствие с планом боевой подготовки флота в морском полигоне Охотского моря. Условные цели в ходе учения были сымитированы электронным способом", - отметили в пресс-службе.