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Интерфакс-АВН

Фрегат Тихоокеанского флота уничтожил в Охотском море бомбардировщик "противника" в ходе учений

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"Маршал Шапошников"
"Маршал Шапошников".
Источник изображения: militarynews.ru

Петропавловск-Камчатский. 3 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника в Охотском море, сообщает в четверг пресс-служба ТОФ.

"По легенде учения средствами противовоздушной обороны (ПВО) корабля был обнаружен бомбардировщик условного противника на подлете к району выполнения поставленных задач", - говорится в сообщении.

Расчеты ПВО фрегата "Маршал Шапошников" своевременно обнаружили, идентифицировали и взяли на сопровождение самолет условного противника. При подлете цели в зону поражения экипаж корабля условно уничтожил ее средствами противовоздушной обороны.

"Тренировка была проведена в соответствие с планом боевой подготовки флота в морском полигоне Охотского моря. Условные цели в ходе учения были сымитированы электронным способом", - отметили в пресс-службе.

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пр. 1155
ТОФ
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