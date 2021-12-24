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Naked Science

Запустивший «инспектора» российский спутник сгорел в атмосфере

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«Союз-2.1в» на космодроме Плесецк
«Союз-2.1в» на космодроме Плесецк.
Источник изображения: МО РФ

«Космос-2519», от которого ранее отделился другой аппарат, сгорел в атмосфере. Спутник имел оборудование для ДЗЗ, а также аппаратуру для съемки объектов в космосе.

О сходе с орбиты российского спутника со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщил ТАСС.

Аппарат запустили 23 июня 2017-го при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1в». В том же году от «Космоса-2519» отделился «инспектор». Установленная на нем аппаратура позволяла проводить анализ технического состояния спутников на минимальной дистанции. «Инспектор» сгорел в атмосфере в 2019 году.

«Космос-2519» позиционируют как платформу, на которой можно было размещать разную полезную нагрузку. Спутник получил аппаратуру ДЗЗ, а также устройства, позволяющие снимать космические объекты.

Напомним, в ноябре Россия уничтожила старый советский аппарат «Космос-1408» во время испытаний противоспутникового оружия. Ракету запустили с космодрома Плесецк.

Тесты заставили экипаж МКС укрыться в своих кораблях. Как заявили в российском Министерстве обороны, испытания не несли никакой угрозы орбитальным станциям.

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Страны
Россия
США
Проекты
МКС
Плесецк
Союз-2 РН
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