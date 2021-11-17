Предполагаемые испытания российской антиспутниковой ракеты заставили экипаж МКС укрыться в своих кораблях

Старый советский военный спутник «Космос-1408» был уничтожен ракетой, запущенной с Плесецка, заявили в США.

Согласно целому ряду западных источников, 15 ноября из района Плесецка была запущена ракета неизвестного типа, поразившая спутник «Космос-1408», не функционирующий с 1984 года. Удар породил множество обломков, орбиты которых в основном расположены между 420 и 500 километрами над земной поверхностью, то есть потенциально могут пересечься с орбитой МКС.

Также известно, что вчера Международная космическая станция три раза подвергалась угрозе столкновения, из-за чего космонавты надевали скафандры, а люки между частями станциями закрывали, чтобы избежать полной разгерметизации в случае ЧП. Как утверждают NASA и американское космическое командование, именно обломки, появившиеся из-за испытаний российского антиспутникового оружия, — причина объявления тревог на МКС.

Американское космическое командование считает, что эти обломки создали весьма долгосрочную угрозу для космических аппаратов. Официальные комментарии от российской стороны пока не появились.

Разрушенный ракетой (согласно западным источникам) «Космос-1408» принадлежал к классу аппаратов радиоэлектронного наблюдения типа «Целина-Д» и работал по назначению в 1982-1984 годах. Он имел массу 1750 килограммов, то есть речь идет о достаточно крупном объекте. Относительно его орбиты циркулируют слегка различающиеся данные, но известно, что до разрушения по наклонению она существенно отличалась от орбиты МКС (81,2 градуса у «Космоса» и 51,6 градуса у МКС).

Согласно компании Seradara, уничтоженный советский спутник находился на слегка вытянутой орбите с самой нижней точкой в 462 километра и с самой верхней в 487 километров над поверхностью Земли. МКС имеет высоту орбиту от 418 до 423 километров. Из-за разных наклонений сближения облака обломков «Космоса-1408» с Международной космической станцией случаются каждые 93 минуты.

Разница в высоте орбиты в десятки километров между двумя объектами в норме достаточно значительна и позволяет избежать столкновения. Однако ситуация серьезно меняется, когда один из них разрушается на множество обломков. Космическое командование США утверждает, что «Космос-1408» разлетелся на 1500 обломков — достаточно крупных, чтобы их можно было отслеживать с Земли.

В итоге МКС второй раз за пять дней подверглась опасности столкновения с обломками, оставшимися после испытания антиспутникового оружия. Несколько дней назад, 10 ноября, станции пришлось срочно поднять орбиту на 1,2 километра, чтобы снизить риск столкновения с обломками китайского метеоспутника Feng Yun 1C, в 2007 году уничтоженного во время аналогичных испытаний КНР.

Но вчера ситуация оказалась еще острее: в случае МКС не было времени, чтобы достоверно выявить обломки и понять их траекторию. Поэтому речь шла не столько о маневре уклонения, сколько о подготовке к ударной разгерметизации станции. Четырех человек эвакуировали из основной части станции на борт корабля Crew Dragon от SpaceX, а троих — на борт «Союза». При этом часть люков на МКС были закрыты, чтобы в случае разгерметизации экипажи — уже надевшие скафандры — не пострадали.

твитом командира российской части экипажа МКС Антона Шкаплерова о нормализации ситуации на борту МКС 15 ноября 2021 года. Комментатор сожалеет о том, что российское правительство не заботится о жизни российских космонавтов"> твитом командира российской части экипажа МКС Антона Шкаплерова о нормализации ситуации на борту МКС 15 ноября 2021 года. Комментатор сожалеет о том, что российское правительство не заботится о жизни российских космонавтов"> Комментарий под твитом командира российской части экипажа МКС Антона Шкаплерова о нормализации ситуации на борту МКС 15 ноября 2021 года. Комментатор сожалеет о том, что российское правительство не заботится о жизни российских космонавтов Источник изображения: Twitter

После трех сближений станции с обломками стало ясно, что угрозы для МКС они не представляют, поэтому к 18:30 по Москве экипаж вернулся к нормальной работе. Тем не менее заранее понять, что МКС не будет угрожать столкновение с обломками уничтоженного спутника, было затруднительно.

О параметрах испытанной российской ракеты пока ничего не известно. В эпоху холодной войны СССР и США испытывали либо «спутники-убийцы» других спутников (советские), либо антиспутниковые ракеты воздушного базирования (США). Запускаемые непосредственно с поверхности планеты ракеты для уничтожения спутников появились уже в XXI веке. Они есть у Китая, США, Индии и России.

Согласно западным источникам — Минобороны России никогда не подтверждало и не опровергало такие сообщения — сходные антиспутниковые ракеты Москва могла запускать в 2019-2020 годах, но по условным целям. Пусков по реальным спутникам до сих пор в этом столетии российские военные не проводили. Что заставило их поменять алгоритм действий на этот раз — неясно.