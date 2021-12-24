Великобритания и Япония объединились ради создания нового истребителя

Великобритания и Япония создадут двигатель для истребителя следующего поколения

Великобритания и Япония, подписав совместный меморандум, объединились ради создания нового двигателя для боевых самолетов, пишет The Drive.

Издание напоминает, что в настоящее время Лондон работает над проектом Tempest, предполагающем разработку истребителя следующего поколения, в то время как Токио поддерживает аналогичную программу FX. Оба самолета должны быть двухдвигательными.

Работа над совместным демонстрационным образцом силового агрегата должна начаться в начале 2022 года, когда Великобритания вложит 30 миллионов фунтов стерлингов (40 миллионов долларов) в «планирование, цифровые и инновационные производственные разработки». Еще 200 миллионов фунтов стерлингов (267 миллионов долларов) планируется направить на создание экспериментальной площадки на заводе группы Rolls-Royce. С японской стороны в программе будут участвовать компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI).

The Drive отмечает, что в настоящее время не ясно, идет ли речь о создании общего истребителя, одного двигателя для двух самолетов или единой платформы для разработки силового агрегата. Издание напоминает, что в проекте Tempest также принимают участие Италия и Швеция, тогда как Испания, Франция и Германия планируют создание собственного самолета.

В декабре 2020 года команда Tempest, работающая над одноименным британским истребителем шестого поколения, и Королевские военно-воздушные силы Великобритании показали очередные изображения данного самолета.

В июле 2018 года французская компания Dassault Aviation опубликовала на своем YouTube-канале видео с изображением европейского истребителя пятого поколения. Предполагается, что самолет заменит истребители четвертого поколения Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.