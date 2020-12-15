Великобритания «показала» истребитель шестого поколения

Команда Tempest, работающая над одноименным британским истребителем шестого поколения, и Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании показали очередные изображения данного самолета.

Today, more than 70 key Industry and Government representatives from across Northern Ireland have engaged with @TeamTempestUK on opportunities to help develop the UK’s next generation of combat air technologies #TeamTempestUK @ADSgroupUK pic.twitter.com/P3NcuKWeaQ - Team Tempest (@TeamTempestUK) December 3, 2020



В сообщении на сайте ведомства отмечается, что основные подрядчики программы, компании BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo и MBDA, в декабре провели соответствующий виртуальный брифинг, в рамках которого было дано подробное представление о работе, ведущейся в рамках проекта Tempest. Там же сообщается, что в настоящее время в программе Tempest работает более 600 организаций, включая малые и средние предприятия и научные круги.

В сентябре директор ВВС Соединенных Штатов по закупкам Уилл Ропер заявил, что Пентагон в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) в условиях секретности провели летные испытания полномасштабного демонстрационного образца истребителя шестого поколения.

В июле Королевские военно-воздушные силы Великобритании показали в Twitter проморолик истребителя следующего (шестого) поколения.

В июле 2018 года французская компания Dassault Aviation опубликовала на своем YouTube-канале видео с изображением европейского истребителя пятого поколения. Предполагается, что самолет заменит истребители четвертого поколения Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

Работы по Tempest стартовали в 2018 году. Истребитель должен быть готов в 2035 году. Стоимость разработки оценивается в два миллиарда фунтов стерлингов (2,54 миллиарда долларов). Головным разработчиком самолета назначена британская компания BAE Systems. Истребитель, который должен заменить самолет четвертого поколения Eurofighter Typhoon, будет отличаться высокой степенью автомизации и цифровизации, а также получит гиперзвуковое оружие.