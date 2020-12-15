Войти
Lenta.ru

Великобритания «показала» истребитель шестого поколения

976
0
0
Источник изображения: Royal Air Force

Команда Tempest, работающая над одноименным британским истребителем шестого поколения, и Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании показали очередные изображения данного самолета.


В сообщении на сайте ведомства отмечается, что основные подрядчики программы, компании BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo и MBDA, в декабре провели соответствующий виртуальный брифинг, в рамках которого было дано подробное представление о работе, ведущейся в рамках проекта Tempest. Там же сообщается, что в настоящее время в программе Tempest работает более 600 организаций, включая малые и средние предприятия и научные круги.

В сентябре директор ВВС Соединенных Штатов по закупкам Уилл Ропер заявил, что Пентагон в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) в условиях секретности провели летные испытания полномасштабного демонстрационного образца истребителя шестого поколения.

В июле Королевские военно-воздушные силы Великобритании показали в Twitter проморолик истребителя следующего (шестого) поколения.

В июле 2018 года французская компания Dassault Aviation опубликовала на своем YouTube-канале видео с изображением европейского истребителя пятого поколения. Предполагается, что самолет заменит истребители четвертого поколения Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

Работы по Tempest стартовали в 2018 году. Истребитель должен быть готов в 2035 году. Стоимость разработки оценивается в два миллиарда фунтов стерлингов (2,54 миллиарда долларов). Головным разработчиком самолета назначена британская компания BAE Systems. Истребитель, который должен заменить самолет четвертого поколения Eurofighter Typhoon, будет отличаться высокой степенью автомизации и цифровизации, а также получит гиперзвуковое оружие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Франция
Продукция
EF-2000
Rafale
Компании
BAE Systems
Dassault
Leonardo
MBDA
Rolls-Royce
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
16.09.2019
Готовятся к войне? Европа создает "Бурю"
20.06.2019
Истребители США не нужны? На чем будет летать Европа
07.12.2018
Испания присоединится к программе создания перспективного европейского истребителя
11.03.2015
Бангалор с дальним прицелом
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 23:55
  • 2
Добытый в Ливии "Панцирь-С1" пригодится Турции при создании новых дронов
  • 15.12 23:55
  • 2
Охота на "Хищника": как МиГ-25 сбил беспилотник США в 2002 году
  • 15.12 23:54
  • 12
Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации
  • 15.12 23:45
  • 3
США неудачно испытали «воздушный авианосец»
  • 15.12 23:02
  • 144
Космонавтика Илона Маска
  • 15.12 22:57
  • 25
АК-19: прорыв или стагнация
  • 15.12 22:48
  • 2
Война дронов. Азербайджан продемонстрировал применявшиеся в Нагорном Карабахе беспилотники
  • 15.12 22:30
  • 3
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 15.12 22:13
  • 28
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 15.12 21:59
  • 1
Балтика — крепкая: регион усилят береговые ракетные комплексы
  • 15.12 21:33
  • 1
Новые загоризонтные РЛС появятся на юге и востоке России
  • 15.12 21:30
  • 1
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 15.12 20:41
  • 26
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 15.12 20:22
  • 51
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 15.12 19:56
  • 29
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме