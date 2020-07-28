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Lenta.ru

Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения

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Tempest («Буря»)
Изображение прототипа истребителя шестого поколения Tempest («Буря») ВВС Великобритании.
Источник изображения: pbs.twimg.com

Королевские военно-воздушные силы Великобритании показали в Twitter проморолик истребителя «следующего» (шестого) поколения.



В подписи к видео отмечается, что в разработке самолета, получившего название Tempest («Буря»), будут участвовать дополнительно к уже ранее заявленным семь новых компаний.

В июле 2018 года французская компания Dassault Aviation опубликовала на своем YouTube-канале видео с изображением европейского истребителя пятого поколения. Предполагается, что самолет заменит истребители четвертого поколения Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

Работы по Tempest стартовали в 2018 году. Истребитель должен быть готов в 2035 году. Стомость разработки оценивается в два миллиарда фунтов стерлингов (2,54 миллиарда долларов). Головным разработчиком самолета назначена британская компания BAE Systems. Истребитель, который должен заменить самолет четвертого поколения Eurofighter Typhoon, будет отличаться высокой степенью автомизации и цифровизации, а также получит гиперзвуковое оружие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Франция
Продукция
EF-2000
Rafale
Компании
BAE Systems
Dassault
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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Пролетел
4 комментария
№1
28.07.2020 06:16
Не понял. Так какого поколения может быть будет Темпест?
Следующего, следующего (шестого) или все таки пятого?
0
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№2
28.07.2020 06:44
шестое вроде беспилотным должно быть , а тут кабина пилота есть .
0
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№3
28.07.2020 07:11
Шестое  может быть опционально пилотируемым.
+1
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№4
28.07.2020 08:45
А полноценные отклоняемые сопла сделать не судьба?
0
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