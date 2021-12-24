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Интерфакс-АВН

Глава Офиса Зеленского: решение контактной группы соблюдать режим прекращения огня в Донбассе является шагом к деэскалации

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Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine

Киев. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Решение участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе вернуться к полноценному соблюдению мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года является шагом к деэскалации, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это шаг к деэскалации на востоке", - написал Ермак на своей странице в фейсбук.

Глава Офиса президента выразил надежду, что прекращение огня будет устойчивым.

"Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина", - добавил он.

Как отметил исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, на заседании было достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня, которое позволяет засвидетельствовать сдержанный оптимизм по поводу разблокирования мирного процесса.

"Впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", - цитирует слова Костина пресс-служба Офиса президента Украины.

По его словам, стопроцентное выполнение соответствующих обещаний сторонами и реализация Мер по усилению режима прекращения огня будут означать возможность пройти путем мира и через другие необходимые пункты.

Сообщается, что украинская сторона также продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Персоны
Костин Андрей
Проекты
2020-й год
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