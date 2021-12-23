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Корабел.Ру

На ССК Звезда завершили строительство сухого дока

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ССК "Звезда" 
ССК "Звезда" .
Источник изображения: ССК "Звезда" 

Новый док является одним из крупнейших в мире, его габариты (480 на 114 метров, глубина - 14 метров) позволяют строить суда любых габаритов и сложности.

Сухой док сдан в эксплуатацию на три года раньше первоначально обозначенного срока, рассказали в пресс-службе Судостроительного комплекса "Звезда". Совместно с представителями  "Ростехнадзора" и "Госэкспертизы" специалисты ССК "Заезда" провели проверку сухого дока и оборудования объекта на предмет готовности всех механизмов к работе.

Ранее для контроля фильтрации гидротехнического сооружения в штатном режиме были проведены работы по заполнению сухого дока водой. Заведен и установлен на рабочее место плавучий затвор батопорт. Он отделяет от акватории  камеру дока,  дно которой расположено ниже уровня воды. На док доставлен технологический затвор, который позволит разделить площадь дока на отдельные независимые отсеки для строительства сразу нескольких судов. Установлены 4 башенных крана грузоподъемностью по 60 тонн и козловой кран "Голиаф" грузоподъемностью 1200 тонн.


ССК "Звезда" .
Источник: ССК "Звезда" 

На сегодня на заводе в эксплуатацию уже введены блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док. 

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Компании
Ростехнадзор
Сухой ПАО
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