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В США рассказали о ненужности «Роскосмоса» из-за SpaceX

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Фото: Globallookpress.com
Фото: Globallookpress.com.

В НАСА понадеялись на продолжение эффективного сотрудничества с Россией по МКС

Американская компания SpaceX разрушила монополию «Роскосмоса» на доставку людей к Международной космической станции (МКС), однако глава НАСА Билл Нельсон надеется на продолжение эффективного сотрудничества по соответствующему проекту с Россией, пишет The Washington Post.

По мнению директора по планированию программ аналитической организации Secure World Foundation Брайана Видена, «США больше не нужна Россия, чтобы добраться до МКС, и SpaceX съедает, если не разрушает, рынок российских коммерческих пилотируемых пусков». «Таким образом, Россия чувствует, что SpaceX представляет для нее серьезную угрозу», — сказал эксперт.

Виден отметил, что сотрудничество США и России по созданию проекта, аналогичному МКС, в настоящее время было бы невозможным.

The Washington Post спросило мнение главы Нельсона о перспективах продолжения сотрудничества по МКС с Россией. «Более 20 лет астронавты НАСА и космонавты "Роскосмоса" живут и работают вместе на Международной космической станции — это история успеха, которая принесла бессчетное количество открытий и позволила проводить исследования, невозможные на Земле. Такова сила космоса, он объединяет страны во благо человечества, НАСА настроено продолжать наше очень эффективное партнерство по МКС», — приводит РИА Новости слова руководителя.

В декабре Нельсон заявил, что его поездка в Москву состоится, как только станет безопасно путешествовать.

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