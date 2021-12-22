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Глава НАСА оценил предстоящую встречу с Рогозиным

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Фото: Globallookpress.com
Фото: Globallookpress.com.

Глава НАСА Нельсон позитивно оценил предстоящую встречу с главой Роскосмоса Рогозиным

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон оценил предстоящую встречу с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, которая должна состояться в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу американской программы МКС Джоэла Монталбано.

По словам представителя ведомства, поездка в российскую столицу состоится, как только станет безопасно путешествовать.

«Что касается дальнейших планов, то я не могу назвать какие-то точные даты, но они хотят провести встречу лицом к лицу. Они оба говорили о ней очень позитивно. Я надеюсь, что, как только поездки станут безопасными, это произойдет», — подчеркнул он.

25 ноября Нельсон рассказал в интервью порталу SpaceNews о планах посетить Россию и встретиться с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Ранее Нельсон и Рогозин обсудили вопросы безопасности экипажей на Международной космической станции (МКС). НАСА продолжает переговоры с «Роскосмосом» как о долгосрочном будущем станции, так и о ближайшем соглашении об обмене местами экипажа корабля «Союз» и коммерческого экипажа, отметил глава НАСА.

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Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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