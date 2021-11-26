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Глава НАСА посетит Россию

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон рассказал в интервью порталу SpaceNews о планах посетить Россию и встретиться с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Ранее Нельсон и Рогозин обсудили вопросы безопасности экипажей на Международной космической станции (МКС). НАСА продолжает переговоры с «Роскосмосом» как о долгосрочном будущем станции, так и о ближайшем соглашении об обмене местами экипажа корабля «Союз» и коммерческого экипажа, отметил глава НАСА.

«Мы продолжим эти обсуждения и, возможно, нам будет что объявить, когда я приеду в Москву», — заявил он, отметив, что конкретная дата его поездки пока не назначена.

Ранее сообщалось, что Россия 15 ноября провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в создании угрозы безопасности космических исследований из-за испытания противоспутниковой ракеты. «Кроме того, это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе», — заявил Блинкен. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс также отметил, что космический мусор, вызванный разрушением спутника, угрожает безопасности МКС.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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