Войти
Lenta.ru

В России рассказали об удорожании атомных подлодок

130
0
0
Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС
Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС.

ЦКБ МТ «Рубин»: рост стоимости подлодок ведет к сокращению их численности

Необходимость избегания удорожания жизненного цикла субмарин можно считать главной мировой тенденцией последних десятилетий в соответствующей отрасли, рассказал «Российской газете» генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит.

«Рост стоимости подводных лодок ведет к сокращению их численности, что в свою очередь приводит к стремлению расширить их функциональность, то есть опять увеличить стоимость», — отметил руководитель.

По его словам, нахождение разумного баланса между стремлением повышать характеристики, возможностями промышленности и необходимостью укладываться в бюджетные ограничения является, пожалуй, самой сложной задачей при проектировании кораблей нового поколения.

Также Вильнит в интервью, посвященном вхождению в состав Военно-морского флота (ВМФ) России первой серийной атомной подлодки проекта 885М («Ясень-М») «Новосибирск» и первого серийного атомного стратегического подводного крейсера проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег», рассказал, что дальнейшую судьбу тяжелого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 («Акула») будет определять флот.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
885 Ясень
941 Акула
955 Борей
Похожие новости
05.08.2019
"Такие рождаются раз в 100 лет". Как конструктор Спасский стал легендой в мире подлодок
29.05.2019
Как разрезалась сталь: американская Columbia бросает вызов "Борею"
23.04.2012
Подплав выходит на поверхность
05.12.2011
Андрей Дьячков в интервью «РИА Новости» рассказал об основных программах «Севмаша» в рамках модернизации ВМФ РФ
09.03.2011
АПЛ нового поколения, построенные в Северодвинске, в текущем году выйдут на ходовые испытания в море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 01:26
  • 6
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 23.12 01:25
  • 67
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 22.12 23:56
  • 4
Сгоревший корвет «Проворный» будут восстанавливать
  • 22.12 21:40
  • 33
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 22.12 21:38
  • 200
Космонавтика Илона Маска
  • 22.12 20:56
  • 1
Глава Минобороны Шойгу: укрепление сил общего назначения ВС в 2022 году продолжится
  • 22.12 20:47
  • 1
Летание за три моря
  • 22.12 19:58
  • 11
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 22.12 19:53
  • 5
Путин: доля современных вооружений в армии превысила 71%, в ядерных силах — 89%
  • 22.12 18:48
  • 2
«Лучшая защита для экипажа - его отсутствие». Из «Арматы» планируют сделать беспилотник
  • 22.12 18:34
  • 44
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 22.12 18:23
  • 2
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 22.12 18:07
  • 2
Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке
  • 22.12 18:02
  • 2
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
  • 22.12 17:19
  • 349
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе