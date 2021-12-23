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Названы сроки поступления Су-57 в войска

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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ.

Командующий ВВО Чайко: первые Су-57 поступят в войска ВВО в 2022 году

Войска Восточного военного округа (ВВО) получат первые истребители пятого поколения Су-57 в 2022 году. Сроки поступления самолетов назвал командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Чайко в ходе итоговой коллегии Министерства обороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Переоснащение войск округа продолжится в следующем году. В частности, спланировано получение модернизированного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", ударных вертолетов Ми-28НМ и первых единиц новейших истребителей Су-57», — сообщил глава ВВО.

Он отметил, что в 2021 году войска ВВО получили более 800 единиц современного вооружения. Военным передали береговые ракетные комплексы «Бастион», модернизированные танки Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-3. По словам генерал-полковника Чайко, доля современных образцов техники в войсках ВВО составляет 56 процентов.

Ранее издание 19FortyFive отметило, что возможности Су-57 расширит использование беспилотника С-70 «Охотник». Малозаметным аппаратом можно будет управлять из кабины самолета.

В ноябре источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о планируемых поставках Су-57. Он отметил, что в декабре Воздушно-космические силы России могут получить четыре самолета пятого поколения.

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