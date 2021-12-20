В США признали усиление российского Су-57

19FortyFive: беспилотник С-70 «Охотник» усилит истребитель Су-57

Тяжелый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник» усилит российский истребитель пятого поколения Су-57, признает американское издание 19FortyFive.

В публикации прокомментировали выкатку версии данного БПЛА с плоским соплом, обеспечивающим летательному аппарату малозаметность. В издании уверены, что таким образом «Россия на шаг приблизилась к развертыванию боевого стелс-беспилотника», которым можно будет управлять из кабины Су-57.

19FortyFive утверждает, что С-70 «Охотник» будет связан с Су-57 при помощи системы искусственного интеллекта.

«Концепция лояльного ведомого означает, что беспилотник и истребитель могут обмениваться данными разведки и наблюдений, а также информацией о целеуказании. В вооруженных силах США есть собственная концепция лояльных ведомых, получившая название Skyborg», — напоминает издание.

В публикации говорится, что использование С-70 «Охотник» предоставит Су-57 больше возможностей во время боя. «Пилот Су-57 может оценить задание, выполнение которого было бы слишком опасным для пилотируемой миссии, и вместо этого для уничтожения цели использовать беспилотник», — пишет издание.

В декабре издание The Drive, комментируя выкатку С-70 «Охотник» с плоским соплом, заметило, что таким образом Москва выполнила свое обещание по созданию более совершенного ведомого Су-57.