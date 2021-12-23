Войти
Lenta.ru

В США вспомнили о владевшей крупнейшим в мире флотом Ту-160 Украине

120
0
0
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости.

The Drive: Украина после распада СССР владела крупнейшим в мире флотом самолетов Ту-160

После распада СССР Украина владела крупнейшим в мире флотом стратегических бомбардировщиков Ту-160, вспоминает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что в настоящее время Россия модернизирует имеющиеся в ее распоряжении самолеты, в том числе полученные от Украины, и возобновляет их производство. «Менее известно то, что когда-то подавляющая часть сил Ту-160 не находилась в руках России. Вместо этого он принадлежал Украине, стране, отношения которой с Москвой неуклонно ухудшались с момента обретения ею независимости от Советского Союза», — пишет издание.

The Drive также отмечает, что в 1991 году в Прилуках на Украине располагалось 19 единиц Ту-160. Киеву, отказавшемуся от ядерного оружия, не хватало средств для регулярного использования самолетов, производившихся в России. Решение о передаче Украиной России восьми стратегических бомбардировщиков было принято в 1999 году на фоне событий в Югославии.

«Тем не менее нынешняя напряженность в отношениях между Россией и Украиной означает, что подобная передача военных активов из одной страны в другую сейчас немыслима», — полагает The Drive.

Издание напоминает, что четырехдвигательный стратегический бомбардировщик способен развивать максимальную скорость две тысячи километров в час и пролетать без дозаправки более 12 тысяч километров.

В декабре вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что первый полет стратегического ракетоносца Ту-160М новой постройки планируется на 2022 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Югославия
Продукция
Ту-160
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
28.12.2016
"Постоянно изыскиваем резервы, чтобы выполнить майские указы"
22.06.2015
Баллада о бомбардировщике по-русски и по-американски ("Русская служба «Голоса Америки»", США)
11.02.2015
«Конец цивилизации начнется с боевых роботов»
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
07.10.2014
Приближение к паритету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 01:26
  • 6
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 23.12 01:25
  • 67
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 22.12 23:56
  • 4
Сгоревший корвет «Проворный» будут восстанавливать
  • 22.12 21:40
  • 33
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 22.12 21:38
  • 200
Космонавтика Илона Маска
  • 22.12 20:56
  • 1
Глава Минобороны Шойгу: укрепление сил общего назначения ВС в 2022 году продолжится
  • 22.12 20:47
  • 1
Летание за три моря
  • 22.12 19:58
  • 11
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 22.12 19:53
  • 5
Путин: доля современных вооружений в армии превысила 71%, в ядерных силах — 89%
  • 22.12 18:48
  • 2
«Лучшая защита для экипажа - его отсутствие». Из «Арматы» планируют сделать беспилотник
  • 22.12 18:34
  • 44
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 22.12 18:23
  • 2
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 22.12 18:07
  • 2
Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке
  • 22.12 18:02
  • 2
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
  • 22.12 17:19
  • 349
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе