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Новый Ту-160М взлетит в 2022 году

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Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС.

Вице-премьер Борисов: полет Ту-160М новой постройки планируют на 2022 год

Первый полет стратегического ракетоносца Ту-160М новой постройки планируют на 2022 год. Об этом вице-премьер России Юрий Борисов сообщил на предприятии «ОДК – Пермские моторы», передает ТАСС.

«Первый полет Ту-160 нового планируется, надеюсь, в начале следующего года», — отметил Борисов в разговоре с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Вице-премьер добавил, что самолет может совершить пробег с новыми двигателями НК-32. Он подчеркнул, что новый Ту-160 строят не из существующего задела, а на новой элементной базе.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли, сообщило, что Ту-160М новой постройки испытают в декабре. Источник сообщил, что до конца года самолет совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе.

В октябре управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев сообщил о наращивании производства двигателей НК-32. Представитель предприятия отметил, что весь парк бомбардировщиков Ту-160 получит новые моторы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
Пермские моторы
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
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