Россия нарастит производство самых мощных в мире двигателей для боевых самолетов

Производство российских двигателей НК-32, считающихся самыми мощными в мире силовыми агрегатами для боевых самолетов, нарастят, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление «ОДК-Кузнецов».

«Расширение пропускной способности испытательных стендов, в том числе за счет модернизации системы подачи топлива, — одна из приоритетных производственных задач. Ведется работа по заключению контрактов. В перспективе весь действующий парк соответствующих самолетов будет ремоторизирован», — сказал управляющий директор предприятия Алексей Соболев. В «ОДК-Кузнецов» уточнили, что в настоящее время на предприятии ведется строительство и модернизация 22 объектов.

В декабре 2020-го в рейтинг мировых достижений года в области двигателестроения, представленный авторитетным американским журналом Aviation Week & Space Technology, попал первый полет российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М с новым двухконтурным трехвальным турбореактивным двигателем НК-32-02.

В ноябре того же года в материале издания The Drive новые серийные двигатели НК-32-02 для Ту-160М были признаны самыми мощными в мире силовыми агрегатами для боевых самолетов. В публикации отмечалось, что НК-32-02 развивает более 55 тысяч фунтов тяги на полном форсаже. Согласно данным The Drive, данный двигатель увеличит дальность Ту-160М на тысячу километров. «Отсутствие двигателей было серьезным препятствием для амбициозных планов Москвы по возобновлению производства Ту-160, которое первоначально было остановлено в 1994 году», — напоминало издание.

Ту-160М с новым НК-32-02 впервые взлетел в ноябре 2020-го. Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик впервые поднялся в небо в феврале прошлого года.

Иван Потапов