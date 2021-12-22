Глава Минобороны Шойгу: в России перевооружили первый полк ракетных комплексов "Авангард"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В РФ полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, сообщил во вторник на итоговой коллегии Минобороны РФ министр обороны Сергей Шойгу.

"В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащёнными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками", - рассказал министр.

Он добавил, что "ещё в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса "Ярс".