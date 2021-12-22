Войти
РИА Новости

Глава Минобороны Шойгу: в России перевооружили первый полк ракетных комплексов "Авангард"

188
0
0
Ракетный комплекс "Авангард"
Ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В РФ полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, сообщил во вторник на итоговой коллегии Минобороны РФ министр обороны Сергей Шойгу.

"В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащёнными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками", - рассказал министр.

Он добавил, что "ещё в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса "Ярс".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
01.02.2021
Шойгу: планы по строительству объектов для ВС РФ в 2020 году выполнены в полном объеме
22.12.2020
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
13.01.2020
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
30.12.2019
Военные поставили первый комплекс "Авангард" на боевое дежурство
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 04:32
  • 1126
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.12 04:24
  • 16
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 22.12 04:20
  • 3
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 22.12 03:38
  • 346
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 22.12 01:10
  • 58
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 21.12 22:39
  • 10
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 21.12 22:23
  • 4
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 21.12 22:11
  • 7
Летающая на SSJ100 авиакомпания «Азимут» заказала шесть Airbus
  • 21.12 21:23
  • 27
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 19:22
  • 3
Забытый Т-72Е: что общего у этого "многопушечного танка" и БМПТ "Азовец"
  • 21.12 18:52
  • 83
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 21.12 18:40
  • 2
Видео: В Крыму новейший беспилотник "Орион" успешно поразил цели
  • 21.12 18:00
  • 5
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 17:58
  • 193
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 17:55
  • 3
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных