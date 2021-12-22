ООН против боевых роботов с искусственным интеллектом. В чем суть спора с военными?

Правозащитники выступают за запрет применения искусственного интеллекта в некоторых военных разработках. В этой дискуссии подробно сформулировано, как боевые технологии, вышедшие из-под контроля, могут навредить человечеству. Что конкретно предлагается запретить? И к чему приводят эти разговоры?

Технологический прогресс в военном деле вызывает опасения у правозащитников. На прошлой неделе в Женеве состоялась шестая конференция по вопросу смертоносных автономных систем вооружений (САС). Глава ООН открыл встречу призывом о запрете использовать боевых роботов с искусственным интеллектом (ИИ) в условиях войны. Рассказываем подробно, в чем суть дискуссии.

Анастасия Акулова