ВВС США и их «настоящие союзники» «повоевали» с Россией

В США на виртуальных учениях Virtual Flag 21 подготовились на случай войны с Россией

Военно-воздушны силы (ВВС) США в ходе виртуальных учений Virtual Flag 21 провели подготовку на случай войны с Россией или Китаем, пишет американское издание 19FortyFive.

«Virtual Flag 21 были придуманы для моделирования текущих боевых действий в нескольких областях одновременно, включая воздух, космос и киберпространство. По-настоящему совместный подход будет необходим в случае конфликта с противником уровня Китая или России», — говорится в публикации.

Всего в Virtual Flag 21 прияли участие военные из четырех стран-союзниц (200 военнослужащих из США и 144 — из Великобритании, Канады и Австралии), которые провели более 6461 совместных учебных мероприятий для 67 различных подразделений, управляющих семью сетями и 23 системами, подключенными к 29 объектам по всему миру.

Издание отмечает, что Virtual Flag 21 предоставили «прекрасную возможность интегрировать космическую область в тактическую и оперативную среды».

Учения, в частности, предполагали отработку совместных действий в кибепространстве. «Планировщики разделили кибероператоров из четырех стран на две команды. Красная команда состояла из американских, британских и канадских кибероператоров, выдававших себя за врага, а синяя команда состояла из британской группы киберзащиты при поддержке канадской военной разведки. Целью красной команды было пробить оборону синих, в то время как команда синих пыталась отразить атаку красных», — пишет 19FortyFive.

В августе издание Breaking Defense допустило, что интегрированная сеть операционных данных Operational Data Integrated Network (ODIN) имеет преимущества перед автономной логистической информационной системой Autonomic Logistics Information System (ALIS). В публикации отмечалось, что, вероятно, США и Великобритания получат преимущества в использовании ODIN перед другими «стойкими союзниками», эксплуатирующими истребители пятого поколения F-35 Lightning II.