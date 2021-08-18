США засекретят данные F-35 даже для «верных союзников»

Интегрированная сеть операционных данных Operational Data Integrated Network (ODIN) имеет преимущества перед автономной логистической информационной системой Autonomic Logistics Information System (ALIS), сообщает Breaking Defense, ссылаясь на Пентагон.

Издание напоминает, что в настоящее время истребители пятого поколения F-35 Lightning II вместо ALIS получают ODIN. Согласно Минобороны США, базовый комплект ODIN на 30 процентов дешевле, на 75 процентов меньше и на 90 легче, чем таковой в случае ALIS. Одним из основных отличий первого от второго называется использование в ODIN облачных технологий, позволяющих разработчикам оперативно добавлять обновления программного обеспечения. Недостатками новой системы называется ее большая открытость, которая теоретически повышает риски несанкционированного доступа.

В публикации отмечается, что, вероятно, США и Великобритания получат преимущества в использовании ODIN перед другими «стойкими союзниками». «В то время как секретные части устройства [истребителя] каждой страны засекречены, уже давно подозревается, что самолеты США и Великобритании обладают возможностями, которыми другие страны не могут похвастаться. И предоставление другим странам возможности просматривать данные о планировании, полете и техническом обслуживании вашего самолета может оказаться чрезмерным даже для верных союзников», — пишет издание.

В январе 2020 года Reuters сообщило, что ALIS истребителя F-35 Lightning II будет заменена ODIN. Причиной замены ALIS называются многочисленные проблемы с внедрением, касающиеся, в частности, совместимости и избыточной сложности эксплуатации программного обеспечения. ODIN, подобно ALIS, будет предоставлять, в частности, оперативную информацию о техническом состоянии и боевой эффективности истребителя, а также логистические данные о доступе к комплектующим для его обслуживания и ремонта.

Иван Потапов