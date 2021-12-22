Эксперты Пентагона посетили Украину с целью оценки потребности в ПВО

Команда представителей Пентагона посетила Украину, чтобы обсудить потребности страны в сфере противовоздушной обороны. Об этом 20 декабря заявил журналистам представитель военного ведомства США Джон Кирби.

«Небольшая оценочная группа отправилась на Украину, чтобы обсудить с ними вопросы защиты воздушного пространства», — заявил Кирби на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Пентагона.

По его словам, группа экспертов уже вернулась в Соединенные Штаты, но о результатах поездки в военном ведомстве пока не готовы говорить.

Также не сообщается о влиянии поездки на дальнейшую военную помощь США Украине.

Ранее в понедельник командующий ВМС Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что страна может приобрести у США противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун»). Кроме того, контр-адмирал добавил, что часть техники для берегового комплекса «Нептун» уже закуплена и первая батарея этих ракет изготовлена.

7 декабря Украина направила союзникам запрос на получение дополнительного вооружения и материальной помощи, а также на проведение подготовки ВВС и ВМС страны.

В этот же день стало известно, что Украина попросила у США часть американских вооружений, которые предназначались Афганистану до прихода там к власти «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Уточнялось, что министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Штаты просил Вашингтон увеличить поставки вооружений для Киева, а также запросил помощь в сфере воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы.

2 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет Евросоюза (ЕС) принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.