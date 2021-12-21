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Известия.ru

На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense

Украина может приобрести у США противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун»). Об этом в понедельник, 20 декабря, в интервью агентству УНИАН заявил командующий ВМС страны, контр-адмирал Алексей Неижпапа.

«Я знаю, что мы движемся вперед и нас ничто с этого пути не свернет. Кто бы чего ни хотел, на Украине уже сейчас есть ракетное оружие. И будет еще», — отметил он.

По его словам, первый дивизион ракетного комплекса берегового базирования «Нептун» Украина намеревается принять на вооружение уже весной 2022 года.

Кроме того, контр-адмирал добавил, что часть техники для берегового комплекса «Нептун» уже закуплена и первая батарея этих ракет изготовлена.

Как сказал Неижпапа, кроме комплекса «Нептун» берегового базирования, Украина уже имеет платформу для испытания варианта этого комплекса морского базирования.

«У нас уже есть морская испытательная платформа, на которой будут размещены первые образцы «Нептуна». Это нужно для того, чтобы разместить будущий морской вариант «Нептуна», — объяснил он.

Противокорабельная ракета «Гарпун» была впервые разработана в 1977 году в США. С тех пор ее продолжают активно производить, периодически модернизируя. Ракета по-прежнему остается на вооружении ВМС и ВВС США. Ее максимальная дальность стрельбы в зависимости от носителя, модификации и назначения — от 90 до 220 км.

«Гарпун» существует в трех вариантах: авиационного и корабельного базирования, а также для запуска с подводных лодок.

7 декабря Украина направила союзникам запрос на получение дополнительного вооружения, материальной помощи, а также на проведение подготовки ВВС и ВМС страны.

На фоне предстоящего 7 декабря разговора президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что посоветовал бы главе США четко донести до российского президента, что в сложившейся ситуации «красной линией» для РФ является Украина.

30 ноября Украина провела в Черном море испытания катеров типа «Айленд» из США. Катера прибыли в Одессу 23 ноября. Они предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Американское посольство заявило, что данные катера «помогут укрепить морскую безопасность Украины», а также повысят оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО.

21 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.

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