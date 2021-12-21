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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Украины заявляет о возможности урегулирования конфликта в Донбассе только политико-дипломатическим путем

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Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе.
Источник изображения: © AP Photo / Anatolii Stepanov

Киев. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Завершение конфликта на востоке Украины возможно именно политико-дипломатическим путем, однако в случае угроз территориальной целостности страна не будет идти ни на какие уступки, подчеркивает глава украинского Минобороны Алексей Резников.

"Завершение этой войны возможно именно политико-дипломатическим путем. Это очевидно. Не агрессией. Но мы четко понимаем, что не пойдем на какие-либо уступки, если это будет угрожать нашей территориальной целостности или суверенитету", - сказал Резников в интервью для "АрмияИнформ".

По его словам, возвращение неподконтрольных Киеву территорий и их реинтеграция возможны в условиях полной безопасности. "Если это будет ультиматум Кремля, что мы должны получить очередной федеральный округ или автономию, о которой они мечтают, это невозможно", - подчеркнул министр.

По словам Резникова, согласно социологическим исследованиям на Украине, 70% украинцев согласны на возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей на условиях до 2014 года. "Завершение конфликта должно происходить в очередности восстановления контроля между Украиной и Россией на границе, проведение полного тотального разоружения на оккупированных временных территориях, демилитаризация, введение туда правоохранительных органов Украины, подготовка к местным выборам, когда будет понятно, что копенгагенские стандарты ОБСЕ позволят проводить там открытые, прозрачные местные выборы. Другого варианта быть не может", - отметил глава Минобороны.

Также он призвал к соблюдению сторонами конфликта режима прекращения огня, который прописан в Минских соглашениях. Резников напомнил, что в июле прошлого года было договорено о режиме тишины, и он просуществовал почти пять месяцев. Но в январе этого года противник нарушил режим тишины и начал "использовать снайперский огонь, убивая украинских военных", отметил он.

По словам министра, когда совершает выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия СММ ОБСЕ, однако украинским военнослужащим необходимо реагировать в ответ на такие обстрелы, применяя тяжелое вооружение, в частности, артиллерию, гранатометы или минометы, что сразу же зафиксирует СММ ОБСЕ, как нарушение со стороны украинских Вооруженных сил.

"За этот год 43 украинских военных погибли от снайперского огня, а именно от снайперского", - утверждает Резников.

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