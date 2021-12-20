Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ

Берлин. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Новые санкции против РФ в связи с обстановкой вокруг Украины должны быть направлены против непосредственных руководителей РФ, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. В настоящий момент мы должны наметить себе целью Путина и его окружение. Ответственные за агрессию должны прочувствовать личные последствия", - сказала она в интервью изданию "Бильд".

Также Ламбрехт высказала обеспокоенность наращиванием военного присутствия РФ у границ с Украиной, поэтому в качестве страны для своей первой поездки в качестве главы Минобороны ФРГ она выбрала Литву - в расположение сил быстрого реагирования НАТО.

"Понятно, что агрессор - Россия. Мы должны воспользоваться всеми возможностями, чтобы остановить эскалацию ситуации. Сюда относится и введение жестких санкций", - подчеркнула министр.

Также ей задали вопрос о готовности отправить войска бундесвера на Украину.