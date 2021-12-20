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Британский истребитель впервые поразил воздушную цель

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Фото: Johanna Geron / Reuters
Фото: Johanna Geron / Reuters.

Минобороны Британии: истребитель Typhoon впервые сбил воздушную цель в Сирии

Британский истребитель Typhoon впервые применил вооружение для поражения воздушной цели в бою. Самолет сбил беспилотник над Сирией. Об этом сообщает UK Defence Journal со ссылкой на Министерство обороны Британии.

В сообщении оборонного ведомства Британии отметили, что истребитель Typhoon сбил беспилотный аппарат в Сирии. Эта атака стала первым случаем применения оружия класса «воздух-воздух» британскими истребителями в Сирии. Также встречу с беспилотником назвали первым воздушным боем, который провели Typhoon Королевских военно-воздушных сил.

Столкновение произошло над военной базой международной коалиции Эт-Танф в Сирии 14 декабря. Истребитель Typhoon, который проводил патрулирование, сбил беспилотник. Самолет использовал усовершенствованную ракету малой дальности AIM-132 Advanced Short Range Air-to-Air Missile (ASRAAM).

Ранее в США провели испытания ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Боеприпас получил обновленную секцию наведения и новое программное обеспечение System Improvement Program (SIP) 3F.

В феврале издание The Drive предположило, что перспективная ракета для Су-57 и беспилотника «Охотник» будет обладать характеристиками, сопоставимыми с ракетами AIM-9X Sidewinder и AIM-120 ASRAAM.

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