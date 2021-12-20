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Интерфакс-АВН

Экс-начальник управления Минобороны РФ допускает размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии в качестве ответа

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Леонид Ивашов
Леонид Ивашов.
Источник изображения: www.liveinternet.ru

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия может разместить ядерное оружие в Белоруссии, но только в качестве ответной меры, заявил в субботу "Интерфаксу" бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Только как ответная мера, если такое оружие, ядерное прежде всего, будет размещаться на территории Украины, Прибалтики и так далее. Вот тогда возможно", - сказал Ивашов, комментируя заявление главы МИД Белоруссии о готовности республики разместить ядерное оружие в ответ на угрозы со стороны НАТО.

По его словам, Россия не пойдет на размещение ядерного оружия в Белоруссии первой.

"Сейчас не тот момент, чтобы размещать инициативно российское оружие" из-за сложных отношений с США и Европой, заявил Ивашов.

"Сегодня нежелательно и это, собственно говоря, не нужно", - сказал Ивашов.

Ранее в субботу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Глава белорусского МИДа, в частности, отметил наращивание сил НАТО в Украине.

Ранее в субботу патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые в ходе полета отработали совместные задачи с авиацией и войсками ПВО Минобороны Белоруссии. Продолжительность полета составила около 4 часов, сообщило российское военное ведомство.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", чтобы установить их на западном и на южном направлениях. Ранее Минск заявил о желании купить у России системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф".

11 ноября Россия отправила в Белоруссию два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

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