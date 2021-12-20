МИД РФ: эффективность Договора по открытому небу без участия России и США снизится на 80%

МОСКВА, 18 декабря/ Радио Sputnik. Эффективность Договора по открытому небу (ДОН) без участия РФ и США снизится на 80%, заявили в российском министерстве иностранных дел.
В субботу Россия официально вышла из этого соглашения, приостановив выполнение обязательств по нему.
Всю ответственность за "деградацию договорного режима" Москва возложила на Вашингтон как инициатора прекращения соглашения.
Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня. Решение стало ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу с 2002 года. Он стал одной из мер по укреплению доверия в военной сфере после окончания холодной войны.
Государства-участники получили право совершать облеты территорий друг друга, используя аппаратуру, отвечающую определенным требованиям.
Ранее радио Sputnik сообщило о названном МИД России условии отмены моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.
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