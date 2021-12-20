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РИА Новости

МИД РФ: эффективность Договора по открытому небу без участия России и США снизится на 80%

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Здание МИД России
Здание МИД России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 18 декабря/ Радио Sputnik. Эффективность Договора по открытому небу (ДОН) без участия РФ и США снизится на 80%, заявили в российском министерстве иностранных дел.

В субботу Россия официально вышла из этого соглашения, приостановив выполнение обязательств по нему.

"С уважением относимся к решению остающихся в Договоре государств-участников продолжить его имплементацию. Желаем им конструктивной и плодотворной совместной работы. Однако уже очевидно, что без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80 процентов, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба", – говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Всю ответственность за "деградацию договорного режима" Москва возложила на Вашингтон как инициатора прекращения соглашения.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня. Решение стало ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу с 2002 года. Он стал одной из мер по укреплению доверия в военной сфере после окончания холодной войны.

Государства-участники получили право совершать облеты территорий друг друга, используя аппаратуру, отвечающую определенным требованиям.

Ранее радио Sputnik сообщило о названном МИД России условии отмены моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.

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Россия
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Путин Владимир
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