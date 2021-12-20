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У России появились преимущества перед ВМС США

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Фото: Reuters
Фото: Reuters.

National Interest: ВМС США больше не кажутся России «неудержимым морским гигантом»

Авианосная ударная группа ВМС США (CSG) больше не кажется России «неудержимым морским гигантом». Об этом сообщает обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.

По его мнению, многочисленные разработки российского оружия дали стране преимущество перед CSG.

«Михаил Ходаренок (военный обозреватель — прим. "Ленты.ру") написал в конце 2020 года, что новая российская крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон" "радикально изменит баланс сил в открытом море"», — отмечает обозреватель журнала.

Также Эпископос упоминает готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон».

При этом обозреватель отмечает, что Россия всегда была сухопутной державой, а США, в свою очередь, нуждаются в сильном флоте.

Журналист резюмирует, что американская CSG больше не является непреодолимым морским гигантом, каким была в прошлом. В России все больше уверены в том, что у них есть инструменты для нейтрализации этих военных формирований в случае войны с НАТО. При этом обозреватель выразил надежду, что до военного конфликта дело не дойдет.

Ранее центральное командование США объявило об испытаниях лазерного оружия. Десантный транспорт-док Военно-морских сил США USS Portland (LPD 27) поразил учебную цель в Аденском заливе в рамках демонстрационных стрельб. В ходе стрельб демонстратор системы лазерного оружия LWSD (Laser Weapons System Demonstrator) Mark 2 Mod 0 поразил надводную учебную цель.

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Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
NATO
ГЗЛА
Ядерный щит
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