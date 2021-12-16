Войти
Lenta.ru

ВМС США испытали лазерное оружие

433
0
0
Фото: Donald Holbert
Фото: Donald Holbert.

Корабль ВМС США поразил учебную цель лазерной установкой LWSD

Центральное командование США объявило об испытаниях лазерного оружия. Десантный транспорт-док Военно-морских сил США USS Portland (LPD 27) поразил учебную цель в Аденском заливе в рамках демонстрационных стрельб. Об этом сообщает Defence Blog.

В ходе стрельб демонстратор системы лазерного оружия LWSD (Laser Weapons System Demonstrator) Mark 2 Mod 0 поразил надводную учебную цель.

Лазер мощностью 150 киловатт разработали специалисты Northrop Grumman и Управления военно-морских исследований. В основе разработки лежит лазер LAWS мощностью 30 киловатт, который установили на корабле USS Ponce. Новое оружие позволит поражать беспилотники, малые корабли, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

В 2020 году систему LWSD испытали в Тихом океане. Лазер успешно поразил малоразмерный беспилотник.

Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев сообщил, что российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для вывода из строя спутников. Комплекс сможет ослеплять самолеты-разведчики и космические аппараты.

В октябре компания Lockheed Martin сообщила о передаче Военно-воздушным силам США лазера AHEL. После наземных испытаний систему установят на борт самолета огневой поддержки C-130J.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
C-130
Пересвет
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
Austin
LaWS
БПЛА
Похожие новости
13.10.2021
Луч на все случаи
09.03.2021
"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое ударное оружие
10.07.2020
Лазерная революция в армии
02.07.2020
"Лучи смерти" задерживаются: ВВС США отложили испытания лазера
24.12.2018
Обеспечит ли победу генералам лазерное оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 12:13
  • 11
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 16.12 12:02
  • 1
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 16.12 11:34
  • 65
Извольте разоружиться
  • 16.12 11:03
  • 12
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 16.12 10:58
  • 163
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 10:52
  • 16
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 16.12 09:53
  • 4
США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину - Белый дом
  • 16.12 09:41
  • 1
Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов
  • 16.12 09:35
  • 250
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 16.12 09:16
  • 2
Запуск телескопа James Webb снова отложили
  • 16.12 06:23
  • 1
На Марсе нашли крупные залежи льда
  • 16.12 04:58
  • 216
В США удивились размерам Су-75
  • 16.12 03:18
  • 1
Ростех определил облик демонстратора гибридного двигателя для малой авиации
  • 16.12 00:22
  • 42
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.12 22:16
  • 1
Норвежская принцесса совершила полет на истребителе F-16