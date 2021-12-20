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В США из-за связей с Россией не посчитали Индию клиентским государством

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Фото: Министерство обороны Российской Федерации.

19FortyFive: Индия может не испугаться США и купить у России систему С-500 «Прометей»

Индия может не испугаться возможных санкций со стороны США и действительно стать первым покупателем российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей», считает американское издание 19FortyFive.

В публикации утверждается, что Дели имеет давние связи с Москвой, у которой, в частности, несмотря на давление Вашингтона, приобретает различные вооружения, например, систему ПВО С-400 «Триумф».

Издание допускает, что приобретение С-500 «Прометей» у российской стороны «может завести Вашингтон слишком далеко, что поставит в тупик правительство индийского премьер-министра Нарендры Моди». «С другой стороны, Индия не намерена становиться клиентским государством США. Она ценит свои давние связи с Россией, в том числе готовность Москвы продавать современное вооружение без предварительных условий, которые часто затрудняют продажу оружия США», — говорится в публикации.

19FortyFive напоминает, что с 1960-х годов Индия является основным рынком сбыта российского оружия, включая истребители Су-30, танки Т-90 и подводные лодки.

Издание отмечает, что С-500 «Прометей» способен обнаруживать и уничтожать не только малозаметные самолеты, но и баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты, а также беспилотники, в том числе в космосе. «Для Индии, которая находится в состоянии холодной войны с Китаем и ее расширяющимся арсеналом баллистических ракет и стелс-истребителей, был бы полезен доступ к современным средствам ПВО», — пишет 19FortyFive.

В июне журнал The National Interest написал, что перспективный американский стретегический бомбардировщик B-21 Raider будет неуязвим для С-500 «Прометей».

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B-21
С-400 Триумф
С-500
Су-30
Т-90 "Владимир"
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