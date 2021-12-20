Представитель Пентагона заявил, что не располагает сведениями о возможном наращивании войск НАТО в Восточной Европе

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби не ответил на вопрос о возможном наращивании войск США и НАТО на "восточном фланге" альянса в связи с ситуацией вокруг Украины, сославшись на отсутствие у него информации по данному вопросу.

"У меня нет сведений, касающихся новой ротации и развертывания, о которых я мог бы сказать, имея в виду наших союзников по НАТО. Мы располагаем значительным потенциалом в этом регионе. Часть его находится на постоянной основе, часть - на ротационной", - сказал он на брифинге в Пентагоне.

В то же время он напомнил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее сказал, что в случае российского вторжения на Украину и при условии, что "некоторые из наших союзников по НАТО попросят о дополнительных возможностях или ротации, мы будем настроены на то, чтобы положительно рассмотреть это".

"Но сегодня у меня нет сведений о таких просьбах и каких-либо перемещениях, чтобы говорить о них", - заявил Кирби.

В то же время он сообщил, что в Пентагоне "продолжают следить за ситуацией в России и на Украине".