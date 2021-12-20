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ТАСС

МИД РФ: у России есть спутники, способные контролировать перемещения ВС Европы и США

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © Роман Канащук/ТАСС

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что они могут стать альтернативой Договору по открытому небу

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сказал "Известиям", что у России есть спутники, которые могут отслеживать перемещения военных сил на территории Европы и США, и этот инструмент может стать альтернативой Договору по открытому небу (ДОН), из которого РФ выйдет 18 декабря.

"Российская Федерация располагает спутниковой группировкой, способной контролировать любые перемещения вооруженных сил как на территории Европы, так и по ту сторону Атлантики", - сказал Гаврилов, отвечая на вопрос о том, какие инструменты наблюдения за территорией США и их союзников могут стать альтернативой ДОН.

Он также отметил, что дальнейшая судьба ДОН находится в ведении остающихся государств-участников, хотя территориальный охват договора при отсутствии России и США сократится в разы.

"Достаточно сказать, что из выполненных всеми государствами-участниками в рамках ДОН порядка 1 550 полетов группой государств Россия - Беларусь было осуществлено и принято 1 150, то есть 75%. Это красноречивые цифры. Разумеется, ситуация в сфере европейской безопасности также не будет в выигрыше", - пояснил Гаврилов.

МИД РФ ранее заявил, что Россия делала все для сохранения договора и вся ответственность за его развал лежит на США, которые активно выступают за прозрачность в военной области "лишь в тех случаях, когда они рассчитывают реализовать через нее какие-то свои преимущества". В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ситуация с договором показывает бесперспективность попыток добиться односторонних преимуществ, игнорируя при этом интересы и озабоченности Москвы. В МИД РФ призвали западных партнеров осознать, что они не смогут обеспечить свою безопасность без учета интересов безопасности России и ее союзников.

В российском дипведомстве проинформировали, что Россия полностью выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года.

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