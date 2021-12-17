Войти
Lenta.ru

Украина анонсировала принятие «Ольхи-М» на вооружение

255
0
0
Фото: УкрОборонПром
Фото: УкрОборонПром.

Глава ГККБ «Луч» заявил, что РСЗО «Ольха-М» примут на вооружение на Украине в 2022 году

Украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Р624М «Ольха-М» могут принять на вооружение в 2022 году. Генеральный конструктор-генеральный директор Государственного Киевского конструкторского бюро (ГККБ) «Луч» Олег Коростелев анонсировал завершение испытаний РСЗО. Об этом сообщает Defence Express.

«Испытания "Ольха-М" находятся на завершающем этапе. Я думаю, что уже в первом квартале следующего года мы поставим на вооружение ракету, которая летает почти вдвое дальше. В дальнейшем, я надеюсь, наш отечественный заказчик будет заказывать эту ракету повышенной дальности», — сообщил Коростелев в эфире программы Security Talks.

Глава ГККБ «Луч» отметил, что длительность испытаний связана с расширением программы тестирования оружия. По его словам, завершение испытаний позволит начать серийное производство системы.

Коростелев заявил, что «Ольха-М» сможет поражать цели на дальности до 110 километров. Запуск ракет можно осуществлять из доработанных пусковых установок 9А52-2, которые входят в состав советской РСЗО 9К58 «Смерч».

Ранее на Осиповичском полигоне в Белоруссии провели испытания модернизированной РСЗО «Ураган-М». Машины системы получили шасси МАЗ-6317. Также модернизированную РСЗО оснастили современными средствами связи и автоматизации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Компании
Луч КБ
Похожие новости
18.11.2016
Украина хвастается переделками старых советских ракет
20.06.2016
«Стилетом» в спину Москвы
06.04.2016
На смену «Смерчам» приходят «Полонезы»
25.03.2016
Украина прикроется ракетами «Ольха»
27.03.2015
Рынок вооружений Туркменистана: реалии и перспективы
14.06.2012
Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:22
  • 74
Извольте разоружиться
  • 17.12 04:48
  • 1117
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.12 04:39
  • 27
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 17.12 04:31
  • 12
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 17.12 04:25
  • 15
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 17.12 04:23
  • 220
В США удивились размерам Су-75
  • 17.12 03:22
  • 3
«Армата» пошла в войска
  • 17.12 01:30
  • 10
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям
  • 17.12 00:25
  • 269
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 17.12 00:22
  • 165
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 23:08
  • 4
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 16.12 22:03
  • 3
Польша не смогла найти замену советским "Шилкам"
  • 16.12 21:03
  • 89
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.12 20:51
  • 24
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 16.12 19:15
  • 3
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта