Вице-премьер РФ Борисов заявил об усилении конкуренции на мировом рынке вооружений

Кубинка (Московская область). 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Конкуренция на мировом рынке вооружений усиливается, России необходимо идти в этой сфере в ногу со временем, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"С каждым годом конкуренция на мировых рынках вооружения и военной техники только усиливается. Это ощущается как со стороны традиционных лидеров этого рынка, так и новых, весьма амбициозных экспортеров. Именно поэтому нам важно идти в ногу со временем, осуществлять поиск новых "золотых идей", способствовать их успешной реализации", - говорится в обращении Борисова к лауреатам ежегодной национальной премии "Золотая идея" в сфере военно-технического сотрудничества.

Церемония награждения состоялась в четверг в подмосковном конгрессно-выставочном центре Минобороны РФ "Патриот".

"Совместными усилиями мы непременно выполним задачи развития военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и укрепления экспортного потенциала России, поставленные перед нами руководством страны", - говорится в приветствии главы ФСВТС России Дмитрия Шугаева.

Памятные призы и дипломы лауреатам - коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса (в частности, ОСК, концернов "Алмаз-Антей", "Калашников", корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и АО "Рособоронэкспорт") вручил заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов.

Ежегодная национальная премия "Золотая идея" учреждена ФСВТС России для стимулирования экспорта российской военной продукции.

В октябре Борисов заявил, что объем российского экспорта продукции военного назначения ежегодно остается на стабильном уровне - $15 млрд.

Россия в этом году подписала новые контракты на поставку за рубеж вооружения и военной техники на сумму свыше $10 млрд, сообщил в средине октября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.