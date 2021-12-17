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Интерфакс-АВН

Вице-премьер РФ Борисов заявил об усилении конкуренции на мировом рынке вооружений

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Кубинка (Московская область). 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Конкуренция на мировом рынке вооружений усиливается, России необходимо идти в этой сфере в ногу со временем, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"С каждым годом конкуренция на мировых рынках вооружения и военной техники только усиливается. Это ощущается как со стороны традиционных лидеров этого рынка, так и новых, весьма амбициозных экспортеров. Именно поэтому нам важно идти в ногу со временем, осуществлять поиск новых "золотых идей", способствовать их успешной реализации", - говорится в обращении Борисова к лауреатам ежегодной национальной премии "Золотая идея" в сфере военно-технического сотрудничества.

Церемония награждения состоялась в четверг в подмосковном конгрессно-выставочном центре Минобороны РФ "Патриот".

"Совместными усилиями мы непременно выполним задачи развития военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и укрепления экспортного потенциала России, поставленные перед нами руководством страны", - говорится в приветствии главы ФСВТС России Дмитрия Шугаева.

Памятные призы и дипломы лауреатам - коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса (в частности, ОСК, концернов "Алмаз-Антей", "Калашников", корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и АО "Рособоронэкспорт") вручил заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов.

Ежегодная национальная премия "Золотая идея" учреждена ФСВТС России для стимулирования экспорта российской военной продукции.

В октябре Борисов заявил, что объем российского экспорта продукции военного назначения ежегодно остается на стабильном уровне - $15 млрд.

Россия в этом году подписала новые контракты на поставку за рубеж вооружения и военной техники на сумму свыше $10 млрд, сообщил в средине октября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
ОСК
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Михеев Александр
Шугаев Дмитрий
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