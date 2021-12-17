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Интерфакс-АВН

Минобороны Белоруссии подтвердило приверженность выполнению договоров по контролю над вооружениями

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Минобороны Беларуси
Минобороны Беларуси.

Минск. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Представитель Минобороны Белоруссии заявил о приверженности Минска выполнению международных договоров по контролю над вооружениями на ежегодной встрече начальников верификационных центров стран ОБСЕ.

"В ходе встречи начальник управления верификации департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Александр Венгура выступил с заявлением, в котором подтвердил приверженность республики Беларусь неукоснительному выполнению международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями", - сообщил в четверг телеграм-канал Минобороны.

Венгура выразил сожаление в связи с отказом ряда государств от рабочих встреч с представителями Белоруссии. Он призвал к продолжению взаимодействия военных по вопросам контроля над вооружениями, несмотря на политическую и эпидемиологическую обстановку, в интересах национальной безопасности всех государств и региональной стабильности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Проекты
ОБСЕ
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