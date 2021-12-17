Войти
Lenta.ru

Российский МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет

252
0
0
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости.

Российский авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет в аэропорту Иркутска

Новый российский авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет в аэропорту Иркутска. Об этом в четверг сообщила пресс-служба аэропорта, передает РИА Новости.

«Впервые в международном аэропорту Иркутска посадку совершил российский авиалайнер МС-21-300», — отмечается в сообщении. Также указывается, что первый тренировочный полет прошел в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта.

«Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4000 километров, приземлился в Иркутске 15 декабря в 19:30 (14:30 мск)», — заявили в пресс-службе.

В ходе контрольных испытаний в Иркутске экипаж самолета испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации.

1 декабря в России построили первый самолет МС-21-300 с крылом, которое изготовлено из композиционных материалов российского производства. Самолет перевели в летно-испытательное подразделение. Самолет собрали на Иркутском авиационном заводе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИАЗ
Проекты
МС-21
Похожие новости
12.06.2019
Производственная кооперация в рамках ОАК по программе самолета МС-21
09.06.2016
"Рособоронэкспорт" за год планирует продать оружия более чем на $13 млрд
16.07.2015
Перспективный ЯК-130
06.02.2014
Минпромторг: на программу создания самолета МС-21 в 2014 году будет выделено 17 млрд руб.
06.02.2014
Показательный успех
29.10.2007
Серийное производство нового авиалайнера МС-21 начнется в Иркутске в начале следующего десятилетия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:22
  • 74
Извольте разоружиться
  • 17.12 04:48
  • 1117
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.12 04:39
  • 27
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 17.12 04:31
  • 12
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 17.12 04:25
  • 15
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 17.12 04:23
  • 220
В США удивились размерам Су-75
  • 17.12 03:22
  • 3
«Армата» пошла в войска
  • 17.12 01:30
  • 10
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям
  • 17.12 00:25
  • 269
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 17.12 00:22
  • 165
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 23:08
  • 4
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 16.12 22:03
  • 3
Польша не смогла найти замену советским "Шилкам"
  • 16.12 21:03
  • 89
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.12 20:51
  • 24
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 16.12 19:15
  • 3
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта