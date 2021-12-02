«Иркут» построила первый МС-21-300 с российским крылом

В России построили первый самолет МС-21-300 с крылом, которое изготовлено из композиционных материалов российского производства. Самолет перевели в летно-испытательное подразделение. Об этом сообщает «Ростех».

Самолет собрали на Иркутском авиационном заводе. МС-21-300 перевели из филиала корпорации «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации в летно-испытательное подразделение для наземных проверок и подготовки к испытательным полетам.

Крыло самолета создано с использованием полимерных композиционных материалов российского производства. Разработку материалов начали после введения США торговых ограничений в отношении компании «АэроКомпозит» в 2018 году.

В «Ростехе» подчеркнули, что материалы для композитных конструкций МС-21 разработали при участии ученых МГУ и специалистов «Росатома». Крыло самолета производят с применением запатентованной технологии вакуумной инфузии. Консоли крыла и центроплан производят на предприятии «Аэрокомпозит-Ульяновск».

В октябре «Ростех» сообщил об испытаниях двигателя ПД-14 вулканическим пеплом. После воздействия пепла вулкана Шивелуч характеристики газогенератора двигателя почти не изменились.

В августе глава ОАК Юрий Слюсарь назвал дату начала регулярных полетов МС-21. По его словам, самолет станет выполнять регулярные рейсы уже в 2022 году.

Даниил Иринин