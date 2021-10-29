Войти
Lenta.ru

Российский авиадвигатель испытали вулканическим пеплом

851
0
0
Источник изображения: Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация

Авиадвигатель российского лайнера МС-21 испытали вулканическим пеплом. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») провела испытания двигателя ПД-14. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Специалисты испытали газогенератор двигателя ПД-14 под воздействием вулканического пепла. Для этого на стенде Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова имитировали полет в агрессивной среде с помощью пепла камчатского вулкана Шивелуч.

«Госкорпорация "Ростех" впервые в истории российского двигателестроения провела испытания газогенератора авиационного двигателя в условиях воздействия вулканического пепла. Проверку пеплом камчатского вулкана Шивелуч успешно прошел газогенератор новейшего двигателя ПД-14 для среднемагистральных лайнеров — час нахождения в этой агрессивной среде практически не привел к изменению его характеристик», — отметил индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Анатолий Сердюков.

В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь назвал дату начала полетов авиалайнера МС-21. По его словам, самолет начнет выполнять регулярные рейсы в 2022 году.

В июле генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев назвал отличия двигателя ПД-35 от ПД-14. Он отметил, что от ПД-14 пятого поколения силовой агрегат отличается тем, что относится к поколению 5+.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
ПД-35
Компании
ОАК
ОДК УК
Ростех
ЦИАМ им. Баранова
Персоны
Иноземцев Александр
Сердюков Анатолий
Слюсарь Юрий
Проекты
МС-21
Похожие новости
26.07.2021
Checkmate, МС-21, "Ансат", Ка-62, важные контракты и авиашоу. Чем удивил МАКС-2021
26.07.2021
Генконструктор Иноземцев о двигателе ПД-14, вернувшем Россию в высшую лигу мировой авиации
31.12.2019
Юрий Слюсарь: авария Су-57 сделает его более совершенным
06.09.2019
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
02.04.2014
Наука и кадры - фундамент развития авиастроения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 18:23
  • 53
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 29.10 16:51
  • 0
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены
  • 29.10 15:33
  • 42
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 29.10 15:23
  • 15
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 29.10 12:53
  • 10
Наследник «Воеводы»
  • 29.10 12:53
  • 4
Страна (Украина): война за «Северный поток». Почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили «Байрактары»
  • 29.10 12:06
  • 1
Масштабные учения ПВО прошли под Астраханью
  • 29.10 11:16
  • 1
Учения по обороне побережья прошли на Сахалине
  • 29.10 10:55
  • 1
Американцы даже старые истребители отказываются продавать Турции
  • 29.10 10:32
  • 1
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 29.10 10:13
  • 16
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 29.10 09:48
  • 86
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 29.10 07:42
  • 5
Рогозин призвал страны делиться друг с другом технологиями
  • 29.10 02:42
  • 1
«Роскосмос» применит в ракетах «Союз-5» новый прочный и легкий сплав
  • 29.10 00:48
  • 102
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29