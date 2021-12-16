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В России допустили покупку Украиной истребителей у Франции

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

«Известия»: Украина может купить у Франции истребители Rafale

Украина может купить для своих Военно-воздушных сил (ВВС) у Франции истребители Rafale, пишет военный обозреватель «Известий» Антон Лавров, комментируя заход в Черное море французского фрегата Auvergne.

Автор допускает, что «увеличение французской активности [в Черном море] частично стало и маркетинговой уловкой». «Киев давно прощупывает почву на Западе на предмет приобретения хоть каких-нибудь современных самолетов для обновления сильно устаревших ВВС. Новые сверхдорогие боевые машины США ему не по карману. Ограниченные в средствах страны все чаще смотрят в сторону французских истребителей Rafale», — предполагает обозреватель.

В декабре агентство Defense Express, ссылаясь на издаваемый FlightGlobal справочник о военной авиации стран мира World Air Forces 2022, раскрыло число боевых самолетов и вертолетов, имеющихся в распоряжении Украины. В частности, в настоящее время Киев располагает 43 легкими истребителями МиГ-29, 12 фронтовыми бомбардировщиками Су-24, 17 штурмовиками Су-25 и 26 тяжелыми истребителями Су-27 (не считая учебно-тренировочных самолетов).

В марте Лавров заявил, что гипотетическую закупку Украиной истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin «можно только приветствовать». По мнению обозревателя, данные самолеты «стали бы для небогатого государства классическими "белыми слонами" военного дела — оружием, содержать которое чрезвычайно дорого, а использовать по назначению — жалко или невозможно».

Таким образом он прокомментировал планы Командования воздушных сил Украины, представленные в том же месяце, предполагающие желание в неназванные сроки приобрести F-35 Lightning II.

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Страны
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
F-35
Rafale
МиГ-29
Су-24
Су-25
Су-27
Компании
Lockheed-Martin
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