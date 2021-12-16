Французский маневр

Военный обозреватель «Известий» Антон Лавров — о попытке Макрона поиграть мускулами в Черном море перед переговорами с Россией

Перед телефонными переговорами 14 декабря с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон отправил в Черное море не только самолеты своих ВВС, но и крупный боевой корабль. Правда, воспринимать это как серьезную игру мускулами или «бряцанье оружием» всерьез очень сложно. Уж очень скромные военные возможности сейчас имеет Пятая республика, если оценивать ее как самостоятельного игрока вне структуры НАТО.

В ночь на вторник через турецкие проливы в Черное море зашел французский фрегат FS Auvergne. Новенький корабль, принятый в состав флота в 2018-м, специализируется на борьбе с подводными лодками. Он сильно проигрывает по мощности противовоздушной обороны и скорости британскому Defender, нарушившему в этом июне госграницу РФ. Несравним он по количеству крылатых ракет на борту и с теми эсминцами и крейсерами, которые регулярно присылают в Черное море Соединенные Штаты.

Если визит французских самолетов-разведчиков на прошлой неделе еще можно было пояснить случайным совпадением графика ротации наблюдателей НАТО, то сегодняшний заход боевого корабля за считанные часы до переговоров — взвешенный и осознанный шаг прежде всего президента Макрона.

В декабре глава Франции развил бурную активность и явно пытается стать лидером в Европе по вопросам решения украинского кризиса. Это особенно заметно на фоне меньшей заинтересованности в теме нового германского канцлера Олафа Шольца, сменившего многоопытную Ангелу Меркель. При ней именно Берлин, а не Париж был бесспорным лидером от Европы в «нормандской четверке».

Сегодня же жестом с боевым кораблем и самолетами Париж хочет морально поддержать Киев и показать, что он точно на его стороне в переговорах с Россией. В среду Зеленский, Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся в Брюсселе перед началом саммита Восточного партнерства.

Нельзя исключать, что увеличение французской активности частично стало и маркетинговой уловкой. Киев давно прощупывает почву на Западе на предмет приобретения хоть каких-нибудь современных самолётов для обновления сильно устаревших ВВС. Новые сверхдорогие боевые машины США ему не по карману. Ограниченные в средствах страны всё чаще смотрят в сторону французских истребителей Rafale.

На прошлой неделе над Черным морем работала необычная авиагруппа французских ВВС. Помимо воздушного танкера и специализированного самолёта разведки, Париж прислал сюда пару истребителей — Mirage 2000 и Rafale. Такой жест большая редкость даже для США. Те посылают в акваторию дроны, разнообразнейшие самолеты-разведчики и даже стратегические бомбардировщики, но очень редко — самолеты завоевания господства в воздухе.

Впрочем, ВВС Пятой республики славятся совершенными подвесными разведывательными контейнерами. Они способны превратить истребитель в довольно эффективную разведывательную машину. Такое оборудование уже замечалось на «Миражах», летающих над Черным морем. А вот для Rafale визит может стать своеобразными «смотринами».

В любом случае пару истребителей невозможно считать серьезной боевой силой. А большее их количество Франция прислать в регион не способна. Для этого у нее нет здесь ближних баз или достаточного количества воздушных танкеров. Из-за ограниченного «доктриной Монте» режима использования проливов в Черное море не может зайти ни единственный авианосец Пятой республики — атомный Charles de Gaulle, ни представители её внушительного подводного флота из десятка атомных субмарин.

Да и вели французские самолеты в воздухе себя безобидно. Наши военные и раньше отмечали, что в отличие от американских летчиков авиация европейских стран НАТО гораздо «вежливее». Их пилоты не делают резких маневров при сближении, охотно фотографируются и фотографируют сами. Их оборонные ведомства не занимаются озвучиванием ритуальных заявлений об «опасных и непрофессиональных маневрах» российских истребителей после каждой встречи с ними.

Корабли в этом отношении не исключение. Их появление в Черном море не что-то новое, но проблем они не доставляли, да и к нашим границам особенно не жались. Фрегаты предпочитали посещать с дружественными визитами порт Одессы. Ближе подходило невооруженное разведывательное судно Dupuy de Lôme, регулярно следящее за учениями. Но встречи с американскими или английскими боевыми единицами в любом случае обычно проходят напряженнее.

Как будет реагировать Россия на внезапный демарш Макрона? Со стороны военных не приходится ожидать чего-то нового. На французский фрегат, как и на незваные в регион боевые корабли других стран, будет направлено пристальное внимание береговых ракетных комплексов в Крыму. За ним также будут присматривать дежурные силы флота и береговой охраны, а с воздуха — авиация ЧФ РФ.

Российских сил в регионе после модернизации Черноморского флота достаточно, чтобы не ощущать опасности и смотреть свысока на одиночных визитеров от флота любой страны. Тем более — на далеко не самый внушительный противолодочный фрегат Франции.

Антон Лавров