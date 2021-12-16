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РИА Новости

Глава СВР Нарышкин заявил, что информация от разведки помогает упредить различные кризисы

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на IX Московской конференции по международной безопасности
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на IX Московской конференции по международной безопасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Информация, добываемая и анализируемая Службой внешней разведки России, позволяет предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"С особым вниманием мы относимся к прогностической деятельности. Благо нам есть с кого брать пример в ней", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.

Нарышкин напомнил, что советская разведка, невзирая на подчас проявляемое недоверие Сталина, докладывала тому весьма точные данные о наступательных планах гитлеровской Германии.

"Причем речь не только о дате и направлениях немецкого удара. Запущенные Гитлером разрушительные процессы внутри немецкого общества, прежде всего сознательное насаждение идеи германской исключительности, уже в 1930-х годах позволяли сделать вывод о неизбежности попыток Германии обеспечить себе "жизненное пространство" за счет нашей страны", - сказал Нарышкин. Происходившее тогда хорошо понимали в разведке, отметил он.

По словам директора СВР, загодя разглядеть подобные признаки надвигающейся угрозы и верно их интерпретировать – это важнейшая задача разведки, а одно из высших ее достижений – "спрогнозировать на основе развития объективных международных тенденций планы геополитических соперников еще до того, как они примут ясные и строгие очертания для них самих".

"Сегодня профессионалы, работающие в Службе внешней разведки России, с особым тщанием и применением самых современных методов добывают и анализируют информацию, позволяющую предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций. И, как показывает время, на наши выводы можно положиться", - сказал Нарышкин.

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Страны
Германия
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
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