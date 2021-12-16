Глава СВР Нарышкин заявил, что информация от разведки помогает упредить различные кризисы

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Информация, добываемая и анализируемая Службой внешней разведки России, позволяет предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"С особым вниманием мы относимся к прогностической деятельности. Благо нам есть с кого брать пример в ней", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.

Нарышкин напомнил, что советская разведка, невзирая на подчас проявляемое недоверие Сталина, докладывала тому весьма точные данные о наступательных планах гитлеровской Германии.

"Причем речь не только о дате и направлениях немецкого удара. Запущенные Гитлером разрушительные процессы внутри немецкого общества, прежде всего сознательное насаждение идеи германской исключительности, уже в 1930-х годах позволяли сделать вывод о неизбежности попыток Германии обеспечить себе "жизненное пространство" за счет нашей страны", - сказал Нарышкин. Происходившее тогда хорошо понимали в разведке, отметил он.

По словам директора СВР, загодя разглядеть подобные признаки надвигающейся угрозы и верно их интерпретировать – это важнейшая задача разведки, а одно из высших ее достижений – "спрогнозировать на основе развития объективных международных тенденций планы геополитических соперников еще до того, как они примут ясные и строгие очертания для них самих".

"Сегодня профессионалы, работающие в Службе внешней разведки России, с особым тщанием и применением самых современных методов добывают и анализируют информацию, позволяющую предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций. И, как показывает время, на наши выводы можно положиться", - сказал Нарышкин.