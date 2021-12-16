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ТАСС

Ракета новейшего противолодочного комплекса "Ответ" в Японском море успешно поразила цель

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БПК «Маршал Шапошников»
БПК «Маршал Шапошников».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Минобороны отметили, что ракетный комплекс предназначен для поражения подводных лодок

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ", которая успешно поразила подводную цель. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" предназначен для поражения подводных лодок. "Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр", - отметили в Минобороны РФ.

Комплекс "Ответ"

В ноябре 2020 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" прошел государственные испытания, его планируется принять на вооружение Военно-морского флота РФ в декабре 2020 - январе 2021 года.

Как сообщал в сентябре 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, комплекс "Ответ" на тот момент уже проходил госиспытания, компания - разработчик комплекса - Концерн "МПО "Гидпроприбор" - вела его опытно-серийное производство.

По данным открытых источников, "Ответ" состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14 (также используется для крылатых противокорабельных ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон"). В головной части ракеты "Ответа" находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Долетев в район цели, ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая затем продолжает самостоятельный поиск субмарины противника, используя свою гидроакустическую станцию. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей - 40 км.

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