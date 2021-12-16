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РИА Новости

Директор СВР Нарышкин: разведка готова отвечать головой за информацию, идущую руководству

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Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ поставляет руководству России только ту информацию, за которую готова ручаться самым серьезным образом, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"Могу сказать, что руководство страны по достоинству оценивает результаты работы Службы", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.

Однако в своей каждодневной деятельности СВР исходит из того, что доверие – это не спортивная награда, которую можно заполучить раз и навсегда, его необходимо все время подтверждать делом, заставляя сотрудников разведки постоянно действовать на пределе возможностей, отметил Нарышкин.

"В нашей работе это означает направлять только абсолютно точную, своевременную и полную информацию, за каждое слово в которой Служба готова ручаться головой", - добавил директор СВР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
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