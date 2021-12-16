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Интерфакс-АВН

ЕС предоставит экспертов для консультаций по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

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Азербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники.
Источник изображения: Алексей Куденко / РИА Новости

Брюссель. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - В ЕС сформируют группу экспертов, которая будет готова проконсультировать по вопросу о демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении Европейского совета.

"ЕС сформирует миссию экспертов/группу консультантов, чтобы помочь в процессе решения проблем по делимитации и демаркации границ", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам переговоров в Брюсселе главы Евросовета Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

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Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
Евросоюз
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