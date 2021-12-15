Казахстан и Россия не смогут подождать с «Гагаринским стартом»

Министр Мусин: документы по «Гагаринскому старту» в ОАЭ двигаются слишком медленно

Казахстан и Россия обеспокоились за будущее «Гагаринского старта» на космодроме Байконур, поскольку ОАЭ затягивают свое участие в реализации программы по его модернизации, сообщает «Интерфакс-АВН», ссылаясь на заявление министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина.

«Казахстан и Россия провели все внутригосударственные процедуры, сейчас все документы находятся в Эмиратах — в третьей стороне, они двигаются, но, если честно, медленно. Мы договорились, что еще раз мы выразим обеспокоенность эмиратской стороне и, если до марта месяца подвижек не будет, мы параллельно начнем искать другие варианты реализации проекта», — сказал чиновник.

По его словам, в настояшее время со стороны ОАЭ «произошла смена и новое руководство вникает в проект, они [пересматривают] условия, пересчитывают возврат денег в связи с тем, что космическая отрасль становится динамично развивающейся, и они говорят, что нам еще раз нужно посмотреть на расценки на мировом рынке и так далее». «Но мы ждать долгое время не можем, нам надо быстрее принимать решение», — отметил Мусин.

В декабре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления на форуме «Космическая интеграция» напомнил о шестикратном сокращении числа стартовых комплексов на расположенном в Казахстане и арендуемом Россией космодроме Байконур. По его словам, на космодроме сложилась переломная ситуация. «Мы когда входили в договор аренды 25 лет назад, там было 18 стартовых комплексов, сейчас осталось три», — сказал гендиректор. По его словам, два стартовых комплекса остались для пусков тяжелых ракет «Протон-М». Один — для стартов средних носителей «Союз-2».