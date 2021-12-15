Войти
Lenta.ru

В России заявили о превосходстве «Охотника» над конкурентами

375
0
0
Фото: пресс-служба ОАК
Фото: пресс-служба ОАК.

Замглавы Минобороны Криворучко заявил, что БПЛА «Охотник» превосходит иностранные аналоги

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сравнил ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник» с иностранными аналогами. Он сообщил, что российская разработка превосходит разработки конкурентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги», — сообщил замминистра журналистам в ходе рабочей поездки в Новосибирск.

Криворучко отметил, что «Охотника» невозможно собрать из доступных на рынке комплектующих. По его словам, производство дрона требует развитой авиационной промышленности.

Ранее на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка ударного беспилотника С-70 «Охотник». Первый летный образец беспилотного аппарата получил плоское сопло.

В октябре С-70 «Охотник» назвали проблемой для США и НАТО. В публикации издания 19FortyFive отметили скорость и высокую автономность аппарата. Издание отмечает, что БПЛА может нести до двух тонн бомбовой нагрузки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Охотник-У
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
11.01.2021
Forbes (США): модернизированные ВВС России меньше, но способны на большее — вот список их дальнейших покупок
02.10.2019
Призрак в пятом поколении
13.08.2019
Беспилотник "Охотник": кто его критикует и какие задачи перед ним ставят
30.05.2019
Раскрыты сроки полета российского "Охотника"
30.01.2019
Источник: системы БПЛА "Охотник" испытывают на Су-57
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 10:30
  • 198
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 15.12 10:18
  • 1
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта
  • 15.12 09:31
  • 1
Первый зампред коллегии ВПК: новая программа вооружения изменит облик российской армии
  • 15.12 08:50
  • 1
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 15.12 08:37
  • 1
Новые модификации Су-57 могут получить плоское сопло от БЛА "Охотник"
  • 15.12 08:21
  • 2
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
  • 15.12 07:29
  • 54
Извольте разоружиться
  • 15.12 05:24
  • 200
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 15.12 05:21
  • 1
Замминистра обороны Алексей Криворучко проинспектировал НАЗ им. В.П.Чкалова
  • 15.12 05:08
  • 1
МНО Румынии намерено закупить истребители F-16 из состава ВВС Норвегии
  • 15.12 05:05
  • 209
В США удивились размерам Су-75
  • 14.12 22:57
  • 6
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 14.12 19:19
  • 151
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 15:08
  • 3
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 14.12 15:02
  • 18
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео